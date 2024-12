Processo Pogba: condannati tutti gli imputati, tre anni al fratello Mathias

La Corte penale di Parigi ha emesso giovedì la sentenza di primo grado sul caso del tentativo di estorsione e rapimento di Paul Pogba risalente al 2022. I sei imputati sono stati giudicati colpevoli e hanno ricevuto pesanti pene detentive. Il fratello Mathias, che ha annunciato il ricorso, è stato riconosciuto colpevole di estorsione organizzata e tentata estorsione ed è stato condannato a tre anni di carcere, due dei quali sospesi. La restante parte della pena verrà scontata sotto forma di detenzione domiciliare sotto sorveglianza elettronica. Una sentenza che corrisponde a quanto richiesto dall'accusa. Solo l'accusa di sequestro di persona non è stata confermata al termine del processo per la mancanza di elementi per caratterizzare il reato.