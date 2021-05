Premio Gentleman in diretta streaming: quanti campioni

Venerdì 21 maggio 2021, alle ore 14.00, in diretta streaming su SportMediaset.it e sulla piattaforma “Mediaset Infinity”, la venticinquesima edizione del ‘Premio Gentleman Fair Play 2021’. In conduzione Giorgia Rossi e Massimo Caputi. Un'edizione straordinaria del Premio che in questa stagione premierà il Signore del Calcio di Serie A. Tre i finalisti più votati dai tifosi nel sondaggio promosso da Sportmediset.it: Lautaro Martinez, Matthijs De Ligt e Simon Kjaer.