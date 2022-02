Premier League, lo United vince 4-2 a Leeds

INGHILTERRA

I Red Devils vincono con i gol di Maguire, Bruno Fernandes, Fred ed Elanga e rispondono ad Arsenal e Tottenham

Un Manchester United folle e incostante si prende con le unghie il successo sul campo del Leeds. Nella 26ª giornata di Premier League, i Red Devils vincono 4-2 fuori casa e provano a consolidare il quarto posto. Gli ospiti vanno in vantaggio nel primo tempo con Maguire e Bruno Fernandes, ma i padroni di casa rimontano in un minuto e mezzo con Rodrigo e Raphinha. Fred al 70’ ed Elanga all’89’ scrivono la vittoria per gli uomini di Rangnick.

LEEDS – MANCHESTER UNITED 2-4

Il Manchester United continua a vivere sulle montagne russe e vince 4-2 sul campo del Leeds per provare a consolidare la quarta posizione in campionato, in risposta alle vittorie di Arsenal e Tottenham. I Red Devils sono propositivi fin dal primo tempo, in particolare con Ronaldo, Pogba e Bruno Fernandes, ma trovano sempre buoni interventi di Meslier. Gli uomini di Rangnick sbloccano allora l’incontro su calcio piazzato al 34’, quando Maguire svetta di testa su corner di Shaw e infila il portiere avversario, incerto nell’uscita. Gli ospiti non fermano la spinta e raddoppiano nel lunghissimo recupero del primo tempo con l’incornata di Bruno Fernandes, perfetto nei tempi d’inserimento sulla pennellata di Sancho dopo l’azione personale di Lindelof.

Il Leeds sembra alle corde ma ritrova linfa negli spogliatoi e in meno di due minuti scrive un incredibile pareggio. Al 53’ Rodrigo scappa via sulla sinistra, guarda in area e cerca il cross: la traiettoria sbagliata del traversone si dirige verso la porta e si infila all’angolino, beffando De Gea. Un giro di lancetta dopo Raphinha in spaccata infila in rete sul cross basso di James a seguito di un pallone perso in uscita da Bruno Fernandes. Lo United sembra in affanno ma si rialza e torna avanti al 70’ con Fred, che dopo aver scambiato con Sancho infila Meslier sul suo palo con un mancino violento. Il Leeds non ha più gambe e il Manchester lo punisce con il 4-2 definitivo di Elanga, servito da Bruno Fernandes dopo una giocata da campione. Il successo porta lo United a quota 46 punti, a +4 sull’Arsenal e a +7 sul Tottenham, che però hanno giocato tre partite di campionato in meno finora.