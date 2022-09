Premier League: lo United batte l'Arsenal, affonda il Leicester

INGHILTERRA

Red Devils vittoriosi a Old Trafford: Antony segna subito, 3-1 ai Gunners e quarto successo consecutivo per Ten Hag

© afp Il Manchester United ufficializza la sua rinascita, cominciata con le scelte difficili di Ten Hag e proseguita coi grandi acquisti sul mercato: contro l'Arsenal arriva la quarta vittoria consecutiva, propiziata dal gol all'esordio di Antony e dalla doppietta di Rashford. Il 3-1 dei Red Devils pone fine all'imbattibilità dei Gunners, ora a +1 su Tottenham e City. Sprofonda il Leicester: 5-2 dal Brighton, quinto ko consecutivo e ultimo posto.

MANCHESTER UNITED-ARSENAL 3-1

Il Manchester United ottiene la quarta vittoria consecutiva, sconfiggendo l'Arsenal: 3-1 e fine dell'imbattibilità per i Gunners. Partono forte i Red Devils, che schierano Antony dall'inizio: la prima occasione è di Eriksen, ma il suo sinistro termina sull'esterno della rete. Rispondono i Gunners e Saliba spreca da posizione interessante, in un primo quarto d'ora che vede lo United ottenere l'84% di possesso palla. La parte centrale del primo tempo, però, è tutta dell'Arsenal: i Gunners si vedono annullare il vantaggio per un fallo di Ødegaard su Eriksen, poi Martinelli impegna de Gea. Ci si attende il vantaggio dei londinesi, invece al 35' ecco il gol del Manchester United: Rashford vede con la coda dell'occhio Antony, lo mette da solo davanti a Ramsdale e arriva la rete. Il brasiliano, arrivato per 100mln dall'Ajax, segna così al debutto e i Red Devils vanno al riposo sull'1-0. L'avvio di ripresa è tutto dell'Arsenal, che spinge e pareggia al 59': Ødegaard ruba palla e tenta di servire Gabriel Jesus, Dalot interviene ma serve Saka, che sigla l'1-1 dei Gunners. Lo United, che aveva appena inserito Ronaldo, non molla e torna avanti al 65': assist illuminante di Bruno Fernandes e Rashford deve solo insaccare il 2-1 alle spalle di Ramsdale. Arteta prova a riaprire la gara con un triplo cambio, ma subisce il tris dei Red Devils: contropiede perfetto, con Eriksen a servire Rashford per la doppietta personale al 75'. Lo United sfiora anche il poker, su un errore di Xhaka. La reazione dell'Arsenal, invece, si ferma alle conclusioni alte di Fabio Vieira e Smith-Rowe. Finisce qui l'imbattilità dei Gunners, sempre in testa con 15 punti, a +1 sul duo City-Tottenham (14): seguono il Brighton (13) e i Red Devils (12). Si tratta del quarto successo consecutivo per il Manchester United, che si è definitivamente ripreso: grandi partite per Eriksen, Rashford e Lisandro Martinez, che ha annullato Gabriel Jesus.

BRIGHTON-LEICESTER 5-2

Prosegue il momento d'oro del Brighton, che travolge un Leicester in crisi nera con un perentorio 5-2: il trascinatore è Mac Allister, con due reti. Neanche il tempo di acclimatarsi all'Amex Stadium, che gli ospiti passano in vantaggio: è Kelechi Iheanacho a portare avanti le Foxes, dopo soli cinquantacinque secondi e segnando a porta vuota sull'illuminante assist di Daka. Il Brighton reagisce subito e pareggia: sul cross di Trossard, la difesa va in tilt e March colpisce di testa, trovando la deviazione di Thomas. 1-1, e al 15' arriva anche la rimonta: Mwepu aziona Moises Caicedo, che insacca il vantaggio dei Seagulls con un preciso tiro all'angolino basso. Il Leicester rischia: Welbeck vicino al tris su un'incertezza di Ward. Nel momento più complicato, però, le Foxes pareggiano a sorpresa: lancio illuminante di Tielemans per Patson Daka, che spiazza Sanchez per il 2-2. Il finale è degli ospiti, galvanizzati dal pari: Barnes sfiora il ribaltone. La ripresa, invece, è un monologo del Brighton: Mac Allister segna dalla distanza, ma la sua rete viene annullata dopo un lungo controllo Var (quattro minuti). Il pressing dei Seagulls è implacabile e costruisce chances su chances: Ward salva su Mwepu, ma deve cedere al preciso tiro di Trossard. 3-2 Brighton al 64' e, dopo aver costruito un altro paio di occasioni, i padroni di casa calano il poker: fallo di Ndidi ed è rigore, trasformato da MacAllister. Il Leicester affonda: Ward salva su Gross, ma al 92' ecco la cinquina firmata dall'argentino, che trova la doppietta su punizione. Sorride il Brighton: 5-2 e quarto posto con 13 punti, -1 da City e Tottenham. Sprofondano le Foxes: un punto in sei gare, cinque ko consecutivi e l'ultimo posto. Erano partite peggio solo nel 1983, perdendo le prime sei giornate e pareggiando alla settima.