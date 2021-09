Portogallo: CR7 squalificato, nel weekend il suo sbarco a Manchester

IL RITORNO

Il ct Santos lo libera, lo United lo aspetta a braccia aperte

Dopo la doppietta all'Irlanda, e il nuovo record di gol internazionali (111), Cristiano Ronaldo è atteso già questo fine settimana a Manchester, in tempo per prepararsi al debutto di sabato prossimo, all'Old Trafford contro il Newcastle. C'è grande attesa in Inghilterra per il ritorno del portoghese in Premier League, e i suoi ultimi due gol nella gara di qualificazione mondiale hanno accesso ancor piu' l'entusiasmo tra i tifosi dei Red Devils. La cui impazienza per rivedere CR7 in campo, con la maglia rossa, potrebbe essere soddisfatta a breve.

Durante l'esultanza per il secondo gol, Ronaldo è stato ammonito per essersi tolto la maglietta: un cartellino giallo che gli costerà la squalifica, costringendolo a saltare la trasferta del suo Portogallo, martedì prossimo in Azerbaijan. Ma il ct Fernando Santos sembra intenzionato a liberare l'ex Juventus anche prima, evitandogli l'amichevole in programma sabato contro il Qatar. E' per questo motivo - come scrive oggi il tabloid Sun - che già entro la fine di questa settimana potrebbe cominciare la seconda avventura di Ronaldo a Manchester.