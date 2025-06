Portogallo, Bernardo Silva: "La nostra qualità è stata di un altro livello"

Il Portogallo può festeggiare l'approdo in finale di Nations League e lo può fare grazie alle reti di Cristiano Ronaldo e Francisco Conceicao che hanno ribaltato la Germania. Un aspetto non indifferente come sottolineato da Bernardo Silva in un'intervista a Channel 11: ": "Sapevamo che la Germania avrebbe giocato con grande intensità, perché giocava in casa. Ma penso che il Portogallo abbia fatto bene nel complesso. Ci sono aspetti da migliorare e non tutto è perfetto. È stata una prestazione di grande carattere e siamo contenti di essere in finale".