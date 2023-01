Plusvalenze, il Governo pensa a un intervento: "Non escluse novità"

focus sulle tasse

Il ministro dell'economia Giorgetti: "Bisogna vedere se la normativa fiscale fotografa in modo coerente il fenomeno delle plusvalenze"

© ansa Il caso plusvalenze anche sul tavolo del Governo, che pensa a un intervento per limitare il fenomeno. È Giancarlo Giorgetti, ministro dell'economia, a spalancare le porte all'ipotesi: "Si dà per scontato che ci sia stato un ricorso sistematico a plusvalenze fittizie" e lo Stato "vuole capire: quindi stiamo riflettendo se la normativa fiscale fotografa in modo coerente e corretto questo fenomeno". Il riferimento al Fisco non è casuale visto che, secondo la Gazzetta dello Sport, la riflessione del direttivo si concentrerebbe sulle tasse.

Il tema delle plusvalenze è molto delicato perché - nonostante tentativi come quello in corso della Fifa - non è ancora stato trovato un modo per cercare di rendere "oggettivo" il valore di un calciatore. Oltretutto il territorio normativo è molto complicato anche perché gestito in gran parte di regole internazionali, di qui l'idea di circoscrivere l'azione in un ambito in cui ogni singolo Paese ha autonomia: le tasse.

L'ipotesi è agire sul valore ai fini fiscali delle transazioni, conterebbero i movimenti di cassa e - nel caso non ci fossero passaggi di denaro - la tassazione coprirebbe l'intera cifra della plusvalenza.