Cuadrado: "Via dalla Juve? L'ho saputo dai social, volevo restare"

Il colombiano inizia una nuova avventura a Pisa ma non ha ancora digerito l'addio ai bianconeri: "Nessuno mi ha chiamato, almeno i tifosi hanno capito"
Il giro d'Italia di Juan Cuadrado non si ferma. Il colombiano è pronto ad affrontare a Pisa la sua 17esima stagione in Serie A con la settima squadra diversa. Quasi un record: a 37 anni, il dribblomane sudamericano non ha intenzione di smettere: "Posso essere utile dentro e fuori dal campo, il gruppo del Pisa mi piace e voglio regalare gioie ai tifosi. Mi ha convinto Gilardino, ho detto ai miei compagni di giocare con allegria".
Un punto di arrivo, Pisa, dopo le esperienze iniziate nel lontano 2009 all'Udinese. Poi Lecce, Fiorentina e l'approdo alla Juventus nel 2015. Proprio sull'addio al club bianconero, Cuadrado si è tolto qualche sassolino dalla scarpa: "All'improvviso la società annunciò sui social che non mi avrebbe rinnovato il contratto. Ma io volevo e potevo restare, ci rimasi male: avrebbero potuto chiamarmi e dirmelo".
Il colombiano conserva comunque un buon ricordo di città e tifosi: "La Juve è la squadra del cuore, mia mamma vive a Torino e lì sono nati i miei figli - le sue parole alla Gazzetta dello Sport - Dopo il mio addio i tifosi inizialmente mi hanno fischiato, ma poi hanno capito. Sono andato all'Inter per restare ad alti livelli ma sono stato bloccato dagli infortuni".
