Prima uscita stagionale per il Pisa targato Alberto Gilardino che ha completato il programma di lavoro della prima settimana di ritiro in Valle d’Aosta affrontando in amichevole una selezione locale. Il match si è chiuso col punteggio di 7-0 per i nerazzurri: a segno Touré, Tramoni, Piccinini, Buffon, Mlakar, Jevsenak e Bonfanti.