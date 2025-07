Pisa, Gilardino: "Sentiamo l'entusiasmo: dovrà essere la nostra benzina"

Il Pisa è pronto a riaffrontare la Serie A dopo 34 anni e lo farà con Alberto Gilardino in panchina. L'ex bomber ha parlato così ai microfoni di Sky Sport dal ritiro dei nerazzurri: "Il Pisa manca da 34 anni in Serie A, in città si respira entusiasmo e questo dovrà essere benzina e linfa per la stagione. Si passa dal lavoro, dalla determinazione e dal sacrificio in questa annata. Oltre all'aspetto morale e mentale, dovremo essere pronti a correre. Ho avuto la percezione di un grandissimo entusiasmo, di voler vedere la Serie A. E io cerco di trasmetterlo ai ragazzi. Questo entusiasmo dovrà essere mantenuto sia nelle difficoltà che quando sei sulla cresta dell'onda, questo è indispensabile. Sulla rosa facciamo valutazioni assieme alla società. Ma ora ho comunque un gruppo sano, che mi facilita le cose. E chi arriverà dovrà allinearsi, soprattutto sotto l'aspetto umano".