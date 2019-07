Pomeriggio da dimenticare a Pietralunga, dove sabato il Perugia avrebbe dovuto affrontare in amichevole il Casarano, formazione di Serie D. La partita non si è invece disputata a causa della rinuncia dei pugliesi in seguito a un vergognoso episodio accaduto sugli spalti: "Una decina di tifosi del Casarano - denuncia la società - prima dell'inizio della gara sono stati aggrediti verbalmente e fisicamente da ultrà del Perugia dopo aver preso posto nell'unica tribuna dello stadio".