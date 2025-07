Pelé debutta in eFootball per il 30° anniversario della serie

Pelé, il leggendario “O Rei”, fa il suo atteso debutto in eFootball, in occasione delle celebrazioni per il 30° anniversario della serie. Considerato il più grande giocatore nella storia di questo sport, Pelé ha abbagliato il mondo con la sua impareggiabile abilità, creatività e carisma. Rimane uno dei più grandi marcatori del calcio e una figura fondamentale per l'ascesa globale del bel gioco. Ora la sua eredità entra nel campo digitale, permettendo ai giocatori di eFootball di vivere per la prima volta la magia di Pelé.