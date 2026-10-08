Pedro si ritira, nel video un dettaglio che non piace ai tifosi della Roma

Nel salutare definitivamente il calcio giocato all'età di 39 anni con un bilancio di 25 trofei in bacheca, Pedro ha suscitato un'eco social poco gradita dai tifosi della Roma.
Lo spagnolo, che ha vissuto la sua ultima tappa agonistica con la maglia della Lazio, nel video d'addio pubblicato ha ripercorso con affetto gli esordi al Tenerife, le trionfali annate al Barcellona e le esperienze a Chelsea e in biancoceleste senza però dedicare neppure un secondo al suo anno giallorosso vissuto a Trigoria.
La scelta non sembra casuale: con la Roma il divorzio fu traumatico quando, dopo una stagione da 40 partite e 6 gol in giallorosso, nel 2021 l'arrivo di José Mourinho lo portò all'emarginazione dalla rosa e alla successiva firma con la Lazio. Nel video, infatti, Pedro ha pure inserito un gol segnato nel derby in maglia biancoceleste...