Pedro si ritira, nel video un dettaglio che non piace ai tifosi della Roma

Lo spagnolo, che ha vissuto la sua ultima tappa agonistica con la maglia della Lazio, nel video d'addio pubblicato ha ripercorso con affetto gli esordi al Tenerife, le trionfali annate al Barcellona e le esperienze a Chelsea e in biancoceleste senza però dedicare neppure un secondo al suo anno giallorosso vissuto a Trigoria.