Pecci: "Agroppi era vero, diceva anche scherzando delle grandi verità"

"Non c'è stato uno che non ne abbia parlato bene, fa parte di un calcio romantico che sta scomparendo. Ogni tanto lo andavo a trovare, uno che diceva anche scherzando anche delle grandi verità ho avuto molto bene ad Aldo". Così Eraldo Pecci, ex calciatore del Torino, nel ricordare Aldo Agroppi, scomparso oggi all'età di 80 anni. "Agroppi era vero, nelle gare delle 'bischerate' era uno dei pochi che mi batteva. Non ci vedevamo da tempo ma ci sentivamo spesso, questa sua dipartita mi ha preso un po' alla sprovvista e mi dispiace nion essere andato a trovarlo a Natale. Siamo orfani di quel calcio che non tornerà più ma è il mondo che va avanti, invecchiare non è bello ma l'alternativa non è meglio", ha aggiunto Pecci a Sky.