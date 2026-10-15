Pavoletti annuncia il ritiro: "Cagliari per sempre il mio posto nel mondo"

"Ho deciso di dire addio al calcio. Anche se una piccola porta la lascio ancora aperta. Chissà, non si sa mai. Ma al momento, sto bene così. È iniziata una nuova pagina della mia vita". Con una lunga lettera affidata al giornalista Gianluca Di Marzio, Leonardo Pavoletti ha annunciato il suo ritiro dal calcio giocato all'età di 37 anni. La decisione arriva dopo a poco meno di sei mesi dall'addio al Cagliari, club in cui ha ricoperto il ruolo di capitano e che oggi considera la sua seconda casa: "Cagliari è casa. È la sensazione di aver trovato il proprio posto nel mondo e di non avere bisogno di cercare altro. Cagliari è l’unione tutta sua del popolo sardo".