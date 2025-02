Parma verso la Roma senza Djuric e Mihaila

Fiducia a Bonny in attacco quindi, mentre scalpita l'argentino Pellegrino, arrivato in chiusura di mercato dal Velez. "Sono pronto, spero di fare come Crespo" ha detto durante la presentazione alla stampa. Non ci sarà neppure Mihaila, ancora noie muscolari, ma sulle fasce non manca la scelta. Il più in forma pare Camara, a destra c'è un ballottaggio a tre tra Man, Almqvist e Cancellieri. Le chiavi del centrocampo sono tornate nelle mani di Bernabè, al suo fianco due tra Sohm, Hernani, Keita ed Estevez: negli ultimi due mesi l'argentino è sparito dai radar ma potrebbe essere la sorpresa dell'ultim'ora. In difesa scelta quasi obbligate: con Delprato, Vogliacco e Valeri ci sarà Leoni, in gol a Cagliari, prima rete in serie A, il più giovane marcatore crociato di sempre nella massima serie. Oggi i crociati hanno sostenuto una seduta mattutina al centro sportivo di Collecchio, domani si replica, sabato la rifinitura.