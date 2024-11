PARMA, PECCHIA: "BENE NEL SECONDO TEMPO, ATALANTA FORTISSIMA"

Fabio Pecchia commenta ai microfoni di Sky Sport la sconfitta casalinga contro l'Atalanta. "Nel primo tempo abbiamo subito l'Atalanta, a parte gli ultimi 5' dove abbiamo creato delle occasioni - ha spiegato il tecnico del Parma -. Poi nel secondo tempo c'è stato un grande approccio e abbiamo giocato bene. L'Atalanta è fortissima, vince con chiunque, sia in Italia che all'estero. Cancellieri? Ha una grande voglia, una grande capacità e determinazione oltre a un gran sinistro. È in evoluzione, ci voglio lavorare. Credo che sia un bel potenziale per il nostro calcio".