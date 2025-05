Parma, Cherubini: "Napoli? Focalizzati sul nostro obiettivo"

“Siamo concentrati sul nostro obiettivo, ovviamente conosciamo anche quello dei nostri avversari. Ma è qualche mese che facciamo questa corsa per raggiungere l’obiettivo, siamo molto focalizzati”. Così ai microfoni di Sky Federico Cherubini, ad del Parma che domenica sfiderà il Napoli a caccia del tricolore: “Affrontiamo la squadra più forte del campionato, questo dicono classifica e punti, mi auguro sia una bella partita e soprattutto che la comunità di Parma capisca l’importanza e lo sforzo che questa società ha fatto per arrivare in questa categoria, che ci auguriamo tutti insieme si riesca a mantenere”. “Ci sarà una grande cornice di pubblico - ha aggiunto Cherubini - pensiamo che arriveremo al tutto esaurito. Mi auguro che sia l’occasione per vedere una bellissima partita in uno stadio che ha un fascino particolare e che credo meriti un rispetto particolare sia da parte dei tifosi parmigiani, ma anche come ci aspettiamo da parte di tutti gli sportivi che arriveranno da altre parti di Italia”.