Paolo Rossi: rubati alcuni cimeli del campione allo stadio Menti

AL MENTI

Non c'è pace per il campione del Mondo nel 1982

Dopo lo "sfregio" del furto in casa nel giorno del funerale, altri ricordi di Paolo Rossi, l’indimenticato bomber scomparso il 9 dicembre scorso, sarebbero spariti dalla sede del Vicenza Calcio, la società che tesserò e in cui esplose 'Pablito'. Una denuncia per furto contro ignoti - riferiscono i giornali locali - è stata infatti presentata dall'amministratore straordinario della società Nerio De Bortoli, secondo il quale la sparizione dei documenti sarebbe avvenuta nella sede del club, allo stadio Menti di Vicenza, prima della vendita all'asta alla nuova proprietà di Renzo Rosso, avvenuta nel 2018.

Tra i documenti spariti ci sarebbe il cartellino di Rossi quando arrivò al Lanerossi Vicenza dalla Juventus nel 1976 e sarebbero scomparsi anche alcuni accordi sui premi partita e quelli legati ai gol realizzati in biancorosso, oltre al telegramma con cui Rossi fu convocato in nazionale per i Mondiali del 1978 in Argentina. Che i documenti fossero ancora in sede fino a metà gennaio 2018, prima che il tribunale di Vicenza dichiarasse il fallimento della società, è attestato da alcune fotografie scattate dal consigliere comunale Andrea Berengo durante una visita con l'ex calciatore e amico di Rossi, Giorgio Carrera.