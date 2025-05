Golden Boy, svelati 100 giocatori in corsa, ci sono 2 italiani

Due giocatori italiani, Giovanni Leoni del Parma e Pietro Comuzzo della Fiorentina, fanno parte della classifica dei cento giocatori in corsa per il Golden Boy, il riconoscimento assegnato da Tuttosport che premia il miglior calciatore Under 21 che gioca in Europa. Nella lista, svelata a Solomeo, in provincia di Perugia, in occasione di un evento al Teatro Cucinelli, sono cinque i calciatori che militano in Serie A. Oltre a Leoni e Comuzzo ci sono Alex Jimenez (Milan), Assane Diao (Como) e Kenan Yildiz (Juventus). La Francia, con 17 giocatori, è la nazionale più rappresentata, mentre tra i campionati spiccano Premier League e Ligue1 con 14 calciatori a testa. Al primo posto della lista figura la stella del Barcellona Lamine Yamal, che non potrà vincere il premio essendoselo aggiudicato l'anno scorso. Secondo il compagno di squadra Pau Cubarsì, terza piazza per l'esterno offensivo del Psg Desire Douè.