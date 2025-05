Galliani incorona Ranieri: "Il più grande allenatore italiano"

"Qui c'è il più grande allenatore italiano, a cui voglio fare un grande applauso. Claudio Ranieri è il più bravo di tutti, dopo 50 anni posso dire quello che penso". Così Adriano Galliani parlando sul palco del Teatro Cucinelli di Solomeo, in provincia di Perugia, in occasione del lancio dei 100 giocatori candidati per il Golden Boy, il riconoscimento assegnato da Tuttosport che premia il miglior calciatore Under 21 che gioca in Europa. Subito dopo è partita la standing ovation da parte di tutto il pubblico presente in sala nei confronti del tecnico della Roma, alla sua ultima stagione in panchina, che è salito sul palco.