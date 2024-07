Olimpiadi, chi sarà l'ultimo tedoforo? Perec favorita, ma spunta il nome di Zidane  

PARIGI 2024

L'ex calciatore di Real Madrid e Juventus è fra i principali candidati per condurre la torcia olimpica nell'ultimo tratto insieme all'ex fuoriclasse di atletica leggera e al talento del biathlon Martin Fourcade

© Getty Images Portare anche solo per qualche metro la torcia olimpica rappresenta un riconoscimento di fondamentale importanza per sportivi e non solo. Nella corsa che sta portando il "sacro fuoco" dalla Grecia a Parigi diversi personaggi di spicco come il pilota della Ferrari Charles Leclerc, il commissario tecnico della Nazionale Olimpica Francese Thierry Henry o il presidente del Paris Saint Germain Nasser Al-Khelaïfi che ha portato la torcia da Étampes a Évry-Courcouronnes. Grande curiosità però è rivolta soprattutto su chi sarà scelto per accendere il braciere nella serata di venerdì 26 luglio dando il via a tutti gli effetti ai Giochi Olimpici.

Il nome che appare più probabile è quello di Marie-Josè Perec, oro sui 400 metri a Barcellona 1992 e in grado quattro anni dopo ad Atlanta di firmare una doppietta 200-400 che è rimasta nella storia dell'atletica francese. Si tratterebbe di una figura perfetta per dare un messaggio di uguaglianza, che sappia offrire quello spirito legato all'inclusività. A suo sfavore però pesa per l'esperienza da tedofora nella trasferta in mezzo all'Oceano Pacifico per toccare vari territori d'oltremare come Guadalupa.

A questo punto l'Equipe ha rilanciato due nomi molto in voga in Francia come Zinedine Zidane e Martin Fourcade, due simboli dello sport transalpino ottenuti grazie ai successi rispettivamente nel mondo del calcio e nel biathlon. L'ex allenatore del Real Madrid era atteso a Marsiglia, tuttavia non è stato coinvolto aprendo così la possibilità a un suo impiego nell'ultimo appuntamento; mentre il fuoriclasse della carabina potrebbe lanciare la candidatura della Francia per le Olimpiadi Invernali del 2030, sostenuta anche dal presidente Emmanuel Macron.