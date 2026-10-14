Nuovo San Siro, scontro a Palazzo Marino sui 40 milioni promessi al quartiere

Nonostante la rassicurazione della giunta, il clima resta teso. L'opposizione, riprendendo due ordini del giorno approvati dalla maggioranza negli anni passati, ha fatto luce sulla vicenda e ha evidenziato come i fondi previsti per la riqualificazione fossero slegati dai ricavi della vendita di San Siro. "Scavuzzo fa il gioco delle tre carte e imbroglia i numeri. Erano previsti almeno 40 milioni di euro che Milan e Inter avrebbero dovuto destinare ai quartieri limitrofi, che si dovevano sommare al corrispettivo stabilito per la vendita dello stadio e delle aree circostanti, una parte del quale andava destinato al quartiere San Siro. Erano due condizioni diverse, distinte e cumulabili", ha commentato Bestetti.