Nuovo San Siro, Sala: "Garantire la tenuta dei tempi, non possiamo perdere Euro 2032"

Il sindaco di Milano ha parlato del progetto e dei tempi del nuovo Meazza

09 Ott 2026 - 11:05
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Ora che il Tar ha rigettato tutti i ricorsi sulla vendita di San Siro "i prossimi passi sono ovviamente nelle mani delle due società. Io mi aspetto che il prossimo passo e a breve sia quello finalmente di mostrare il rendering dello stadio". Lo ha spiegato il sindaco di Milano Giuseppe Sala a margine della Biennale dell'economia cooperativa promossa da LegaCoop. "Credo ci stiano lavorando, anzi so che ci stanno lavorando per poterlo presentare a breve, non so quando, quella mi sembra la prima cosa da fare - ha aggiunto -. La seconda cosa da fare è garantire la tenuta dei tempi, quindi un programma di lavori serio, non possiamo perdere l'occasione di Euro 2032, sarebbe una cosa disastrosa di immagine per la città". "Quindi il tema è chiarire bene i tempi, perché nonostante noi addetti ai lavori ce li abbiamo in testa, i cittadini no - ha concluso Sala -, serve a questo punto un'operazione di trasparenza nei confronti dei cittadini. Il primo punto è veramente far sì che Sir Norman Foster e Manica vengano a Milano e mostrino il risultato del loro lavoro".

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