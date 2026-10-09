Nuovo San Siro, Inter e Milan pronte al maxi-progetto da 2,3 miliardi: la roadmap e i costi

Per sostenere le prime fasi e l'acquisto dei terreni, la società veicolo Stadio San Siro Spa ha già acceso un finanziamento da 354 milioni di euro con un pool di istituti di credito internazionali e nazionali di primo piano, tra cui Goldman Sachs, Morgan Stanley, JPMorgan, MUFG Bank, Banco Bpm e Bper Banca. Un chiaro segnale che i lavori fanno sul serio e le risorse sono già in movimento.