IL PROGRAMMA

Nuovo San Siro, Inter e Milan pronte al maxi-progetto da 2,3 miliardi: la roadmap e i costi

Serviranno oltre 700 milioni solo per lo stadio, i due club si aspettano 60 mln in più di ricavi l'anno

09 Ott 2026 - 09:35
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
videovideo

Il verdetto del Tar ha dichiarato inammissibili i ricorsi contro il nuovo impianto, spianando la strada a Inter e Milan. I due club possono finalmente accelerare i piani per la realizzazione del nuovo San Siro e della zona circostante, un'operazione colossale, come spiega La Gazzetta dello Sport, che richiederà un investimento complessivo da 2,3 miliardi di euro.

I costi e le tappe dei lavori

 Il progetto non riguarda solo lo stadio principale da 71.500 posti, ma prevede una serie di interventi complessi e scaglionati nel tempo.

Le spese iniziali: nel novembre scorso è stato effettuato il primo grande esborso con l'acquisto dell'attuale Meazza e delle aree circostanti per 175 milioni di euro (al netto delle detrazioni). A questa cifra si aggiungono le spese di progettazione, stimate in circa 99 milioni di euro.

Il cantiere principale: la vera accelerazione è prevista per l'estate del 2027, data in cui partirà la costruzione del nuovo stadio, stimata in 708 milioni di euro, con l'obiettivo di inaugurarlo nell'estate del 2031.

Le opere connesse: tra i vari passaggi figurano la ricostruzione del tunnel Patroclo (quasi 60 milioni), la gestione e messa in sicurezza del cantiere con il vecchio stadio ancora accanto (15 milioni) e i collaudi finali dell'impianto nuovo (6 milioni).

Demolizione e riqualificazione: una volta inaugurato il nuovo stadio, dal 2031 partiranno le operazioni di abbattimento del vecchio Meazza — un'opera da 115 milioni di euro che richiederà circa due anni e produrrà migliaia di viaggi in camion per smaltire 126 mila metri cubi di macerie, lasciando in piedi solo una parte dei settori blu e arancio. Infine, la riqualificazione dell'area residua e la creazione del comparto commerciale richiederanno altri 371 milioni di euro, puntando al completamento totale dell'area entro il 2036.

L'accelerata è dettata anche dalla necessità di rispettare le scadenze strette imposte dalla Uefa in vista di Euro 2032. Inoltre, il 29 ottobre è attesa la presentazione dei primi rendering ufficiali curati dagli studi di architettura Foster + Partners e Manica.

Come verrà finanziato il progetto?

 Trattandosi del più grande investimento nella storia dei due club, l'operazione sarà gestita tramite una formula di project financing. Inter e Milan copriranno le spese attraverso una combinazione di capitale proprio (equity) e debito bancario, ricorrendo a prestiti a lungo termine o bond rimborsati direttamente dai ricavi generati dal nuovo stadio.

Per sostenere le prime fasi e l'acquisto dei terreni, la società veicolo Stadio San Siro Spa ha già acceso un finanziamento da 354 milioni di euro con un pool di istituti di credito internazionali e nazionali di primo piano, tra cui Goldman Sachs, Morgan Stanley, JPMorgan, MUFG Bank, Banco Bpm e Bper Banca. Un chiaro segnale che i lavori fanno sul serio e le risorse sono già in movimento.

Leggi anche

Svolta per il nuovo San Siro: il Tar respinge i ricorsi, caduti tutti gli ostacoli

san siro
milan
inter
costi
tempi
progetto

Ultimi video

01:29
Bonny, ecco l'occasione

Bonny, ecco l'occasione: contro il Parma sfida il suo passato

01:03
MCH MESSI PERSONAGGIO DINSEY MCH

Messi ora diventa un personaggio Disney

00:30
filo d'oro portieri

La Serie A in campo per la Lega del Filo d'Oro

02:16
L'eroe dalla panchina

L'eroe dalla panchina

01:18
Figc, i prossimi passi

Figc, i prossimi passi

01:57
C'è vita dopo Messi?

C'è vita dopo Messi?

01:49
Callegari: "Sosta Nazionali? Quante incognite..."

Callegari: "Sosta Nazionali? Quante incognite..."

01:36
Pedro, addio al calcio

Pedro, addio al calcio

01:21
Domenica c'è Como-Roma

Domenica c'è Como-Roma

01:27
Allegri, ecco un sorriso

Allegri, ecco un sorriso

03:05
Un megafono alla Continassa: Spalletti trema

Un megafono alla Continassa: Spalletti trema

02:53
È tempo di serie A

Nel weekend torna la Serie A: dove eravamo rimasti

03:14
Pazza idea... triplete

Pazza idea... triplete: l'Inter non si nasconde più

01:39
Bartesaghi ci crede

Milan, ora Bartesaghi ci crede: può essere il mese del rilancio

01:45
Endrick: Milan c'è il sì

Endrick-Milan, c'è il sì per rinnovare la tradizione verdeoro

01:29
Bonny, ecco l'occasione

Bonny, ecco l'occasione: contro il Parma sfida il suo passato

I più visti di Calcio

Endrick: Milan c'è il sì

Endrick-Milan, c'è il sì per rinnovare la tradizione verdeoro

DICH DIMARCO DAL PALCO GENTLEMAN DICH

Dimarco: "Campionato o Champions? Non si sceglie"

Messi, il calcio piange

Messi, il calcio piange: "È il giorno più triste"

Figc, c'è il Commissario: ecco chi sarà

Figc, c'è il Commissario: ecco chi sarà

SRV MN OK CORRISPONDENZA MALAGUTTI PROMOSSI E BOCCIATI ITALIA-TURCHIA 5/10 SRV

Italia-Turchia, i promossi e i bocciati di Nations League

DICH BUONFIGLIO SU SINNER PER SITO 6/10 DICH

Buonfiglio: "Sinner? Nulla lo spaventa, nemmeno combattere con se stesso"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
11:53
I Friedkin mettono in vendita l'Everton: solo la Roma al centro del progetto
 Douvikas
11:33
Como, Douvikas rinnova: tutto fatto per l'estensione fino al 2030
11:05
Nuovo San Siro, Sala: "Garantire la tenuta dei tempi, non possiamo perdere Euro 2032"
Gianluca Rocchi
10:44
Arbitri: Rocchi diventa opinionista su Dazn, domenica il debutto
10:43
Juventus, Bremer realizza il sogno di un piccolo tifoso