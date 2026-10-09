Nuovo San Siro, Inter e Milan pronte al maxi-progetto da 2,3 miliardi: la roadmap e i costi

Il verdetto del Tar ha dichiarato inammissibili i ricorsi contro il nuovo impianto, spianando la strada a Inter e Milan. I due club possono finalmente accelerare i piani per la realizzazione del nuovo San Siro e della zona circostante, un'operazione colossale, come spiega La Gazzetta dello Sport, che richiederà un investimento complessivo da 2,3 miliardi di euro.
I costi e le tappe dei lavori
Il progetto non riguarda solo lo stadio principale da 71.500 posti, ma prevede una serie di interventi complessi e scaglionati nel tempo.
Le spese iniziali: nel novembre scorso è stato effettuato il primo grande esborso con l'acquisto dell'attuale Meazza e delle aree circostanti per 175 milioni di euro (al netto delle detrazioni). A questa cifra si aggiungono le spese di progettazione, stimate in circa 99 milioni di euro.
Il cantiere principale: la vera accelerazione è prevista per l'estate del 2027, data in cui partirà la costruzione del nuovo stadio, stimata in 708 milioni di euro, con l'obiettivo di inaugurarlo nell'estate del 2031.
Le opere connesse: tra i vari passaggi figurano la ricostruzione del tunnel Patroclo (quasi 60 milioni), la gestione e messa in sicurezza del cantiere con il vecchio stadio ancora accanto (15 milioni) e i collaudi finali dell'impianto nuovo (6 milioni).
Demolizione e riqualificazione: una volta inaugurato il nuovo stadio, dal 2031 partiranno le operazioni di abbattimento del vecchio Meazza — un'opera da 115 milioni di euro che richiederà circa due anni e produrrà migliaia di viaggi in camion per smaltire 126 mila metri cubi di macerie, lasciando in piedi solo una parte dei settori blu e arancio. Infine, la riqualificazione dell'area residua e la creazione del comparto commerciale richiederanno altri 371 milioni di euro, puntando al completamento totale dell'area entro il 2036.
L'accelerata è dettata anche dalla necessità di rispettare le scadenze strette imposte dalla Uefa in vista di Euro 2032. Inoltre, il 29 ottobre è attesa la presentazione dei primi rendering ufficiali curati dagli studi di architettura Foster + Partners e Manica.
Come verrà finanziato il progetto?
Trattandosi del più grande investimento nella storia dei due club, l'operazione sarà gestita tramite una formula di project financing. Inter e Milan copriranno le spese attraverso una combinazione di capitale proprio (equity) e debito bancario, ricorrendo a prestiti a lungo termine o bond rimborsati direttamente dai ricavi generati dal nuovo stadio.
Per sostenere le prime fasi e l'acquisto dei terreni, la società veicolo Stadio San Siro Spa ha già acceso un finanziamento da 354 milioni di euro con un pool di istituti di credito internazionali e nazionali di primo piano, tra cui Goldman Sachs, Morgan Stanley, JPMorgan, MUFG Bank, Banco Bpm e Bper Banca. Un chiaro segnale che i lavori fanno sul serio e le risorse sono già in movimento.