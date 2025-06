Non c'è pace per Neymar: trovato positivo al Covid-19

Non c'è pace per Neymar. Dopo aver lasciato l'Arabia Saudita per tornare a casa, in Brasile, l'attaccante del Santos sta vivendo un momento estremamente difficile. Solo 180 minuti giocati fin qui a causa di diversi problemi fisici e muscolari, che non gli hanno permesso di tornare come protagonista. A questo si aggiunge un altro problema, ovvero la positività al Covid-19, come annunciato dallo stesso club.