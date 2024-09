Neymar, lettera ai connazionali del Real Madrid. Il motivo? Mbappé 

Dalla Francia

Secondo il cronista Cyril Hanouna, Neymar avrebbe messo in guardia i suoi amici brasiliani del Real Madrid: "Giocare con lui è un inferno"

Che i rapporti tra Neymar e Mbappé non fossero idilliaci già ai tempi del Paris Saint Germain era noto a molti. Sembrerebbe però che ancora oggi O Ney non abbia mandato giù molto facilmente le discussioni con il fuoriclasse francese, tanto da voler scrivere una lettera ai suoi connazionali del Real Madrid.

L'indiscrezione è stata riportata da Cyril Hanouna, cronista dell'emittente radiofonica francese Europe 1. La lettera sarebbe stata inviata a Eder Militao, Endrick, Rodrygo e Vinicius, grandi amici della stella verdeoro, con l'obiettivo di metterli in guardia su cosa significhi, secondo l'attaccante dell'Al-Hilal, giocare con Mbappé. Le parole sono tutt'altro che dolci: Neymar avrebbe infatti scritto che "condividere lo spogliatoio e il campo con lui è stato un inferno, una catastrofe".

I due hanno condiviso lo spogliatoio del PSG dal 2017 al 2023 e le prove di una convivenza di certo non pacifica erano molte, da una parte e dall'altra. Nel 2021, quando sulla panchina dei parigini c'era Mauricio Pochettino, i media francesi avevano ricostruito un labiale poco felice di Mbappé che dalla panchina accusava così O Ney: "Quel clochard non mi passa la palla". La battaglia tra i due andava avanti anche a suon di rigori rubati, come quello contro il Montpellier battuto da Neymar nonostante il rigorista designato fosse il francese. Il Mundo Deportivo, ai tempi della cessione del brasiliano in Arabia, aveva riportato che tra le fila di chi spingeva per venderlo c'era lo stesso Mbappé.

Insomma, il rapporto burrascoso tra i due fuoriclasse si arricchisce di un altro importante capitolo, anche a migliaia di chilometri di distanza.