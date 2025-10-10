Logo SportMediaset
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Calcio

La Partita del Cuore Italia-Brasile nel segno della solidarietà

10 Ott 2025 - 11:04
© Getty Images

© Getty Images

La Partita del Cuore Brasile-Italia, che oggi riunirà le stelle del calcio dei mondiali del 1982 e 1994 al Maracanã, per celebrare l'amicizia tra i due Paesi, vedrà la partecipazione di circa tremila bambini, adolescenti e familiari in situazioni di vulnerabilità sociale. L'iniziativa è patrocinata da Enel Rio in collaborazione con il governo dello Stato di Rio de Janeiro, e il supporto istituzionale dell'Ambasciata d'Italia a Brasilia, per un afflusso di pubblico stimato in 20mila persone. Tra i fuoriclasse confermati per il Brasile ci sono Júlio César, Cafu, Zico, Bebeto, Romário, Edilson, Júnior, Zinho, Maicon, Careca e Gerson; per l'Italia saranno invece Baggio, Panucci, Incocciati, Di Livio, Brio, Bruno Giordano, Altobelli, Materazzi, Cannavaro, Marco Amelia e Amoruso, per l'Italia. I giovanissimi saranno allo stadio grazie al progetto 'Craque do Amanhã' (fuoriclasse di domani), creato dall'ex giocatore del Flamengo Ibson a São Gonçalo, nella periferia carioca, e dalla scuola di lotta di José Aldo Fight, leggenda brasiliana dello sport da combattimento. I giovani potranno assistere alla partita da vicino e partecipare a esperienze che testimoniano la natura trasformativa dello sport. 'Craque do Amanhã' offre opportunità di sviluppo personale e professionale a bambini e ragazzi di età compresa tra gli otto e i 17 anni e ha sedi a São Gonçalo, Duque de Caxias e San Paolo. L'iniziativa attualmente offre supporto a 750 studenti attraverso laboratori di calcio, e corsi di formazione professionale.

01:26
Roma, Friedkin e Gasp

Roma, Friedkin e Gasp

03:35
MCH PARTENZA INTER 10/10 MCH

Inter in Libia per la sfida contro l'Atletico dell'ex Simeone

03:34
ULTIMO TENTATIVO MCH FUNERALI RUSSO BOCA MCH

Commozione alla Bombonera per l'addio a Russo

02:18
ULTIMO TENTATIVO DICH DUMFRIES DICH

Dumfries esclusivo: "La sostituzione, la Roma e lo scudetto: vi dico tutto"

00:32
MCH ENTUSIASMO ALGERIA CON LUCA ZIDANE 10/10 MCH

Algeria, che entusiasmo per Luca Zidane

04:46
DICH PLATINI DA TRENTO 9/10 DICH

Platini: "Non torno alla Juve, non si vive due volte la stessa storia d'amore"

00:49
DICH TONALI NAZIONALE DICH

Tonali: "Non chiudo la porta a un possibile ritorno in Serie A"

01:03
DICH DE GIORGI FESTIVAL TRENTO 9/10 DICH

De Giorgi: "Bravi i ragazzi, era difficile ripetersi"

01:54
DICH CRISTANTE NAZIONALE 9/10 DICH

Cristante: "Vogliamo il Mondiale, ho trovato un Gattuso carico"

02:15
DUP SABATO SRV DS N°4 PORTO (11 OTT)

La prova della DS N°4

01:40
Lo sciagurato David

Lo sciagurato David

01:37
Iildiz, minaccia inglese

Iildiz, minaccia inglese

01:39
Rafa Leao nel mirino

Rafa Leao nel mirino

01:28
La rincorsa del Milan

La rincorsa del Milan

01:30
Napoli e infortuni

Napoli e infortuni

01:26
Roma, Friedkin e Gasp

Roma, Friedkin e Gasp

Rabiot senza limiti

Rabiot senza limiti

DICH GATTUSO SU CANNAVARO DICH

Gattuso a Cannavaro già al Mondiale: "Che cu... che hai, ti metti il gel, ti improfumi..."

DICH PLATINI DA TRENTO 9/10 DICH

Platini: "Non torno alla Juve, non si vive due volte la stessa storia d'amore"

DICH GATTUSO MUSEO COVERCIANO 8/10 DICH

Gattuso: "Sento tanta responsabilità ma sono orgoglioso di essere il ct dell'Italia"

Ok DICH GATTUSO Kean e Chiesa

Gattuso: "Chiesa non si sente al 100 per cento, Kean deve dare di più"

SRV RULLO ROMA CAPOLISTA NUMERI DA SOGNO 6/10 SRV

La Roma sogna con Gasperini

12:22
Totti: "Nico Paz mi intriga, Gattuso può portarci al Mondiale"
12:12
Bari, Rao: "Il mio modello è Rafael Leao"
11:04
La Partita del Cuore Italia-Brasile nel segno della solidarietà
10:14
La Liga2 non si ferma, il Granada rimane senza portieri
09:30
Stadio Ferraris, il progetto va avanti regolarmente