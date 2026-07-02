Nazionale, Buonfiglio critico: "Ritrovare valori e preparazione fisica, fatico a immaginarci ai Mondiali"

"Una delle prime attività che bisogna ripristinare nel calcio sono i valori", aggiunge il presidente, tra cui sottolinea quello della preparazione fisica: "Faccio fatica a immaginarci ai Mondiali, avendo visto la preparazione fisica dei nostri atleti". "Seconda cosa è il rispetto, rispetto per un mondo che dà tanto ai calciatori, cosa che non avviene nelle calciatrici, che con rispetto e risultati hanno avuto veramente una prestazione meravigliosa. Sono stato onorato nel portarle al Quirinale dal Capo dello Stato".