Trofeo Gamper 2025: Como principale candidata per sfidare il Barcellona

In estate il Como potrebbe giocare un amichevole di grandissimo prestigio. I lariani volerebbero a Barcellona per sfidare il Barça nello storico torneo intitolato all'ex presidente e fondatore del Club. La possibile data della partita è il 10 agosto. Una gara storica per il Como, ma anche per il Barcellona visto che il Trofeo Gamper dovrebbe essere l'occasione per la riapertura del Camp Nou completamente rinnovato e ristrutturato. Una sfida dal significato speciale anche per Cesc Fabregas, il quale ha giocato con i catalani dal 2011 al 2014.