"Siamo lì in alto e lo sappiamo tutti, vogliamo rimanerci ed è il primo obiettivo. Mancano dieci partite, sarebbe da folli non credere di poter arrivare davanti a tutti. Dovranno essere dieci finali e poi si vedrà, non dobbiamo far mancare spirito di squadra e sacrificio, è ciò che ci ha portato a fare questo campionato. Se ci mettiamo ancora di più, ci toglieremo grandi soddisfazioni". Parole di Alex Meret, portiere del Napoli, dopo la vittoria contro la Fiorentina.