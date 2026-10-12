Napoli, Marin 'rivede' il Villarreal: "Bello tornare, sono molto forti e servirà attenzione"

"Mi fa piacere tornare qui, l'anno scorso è stato un anno bellissimo in cui siamo anche arrivati terzi nella Liga. Io sono migliorato molto e sono felice di tornare. Ci siamo allenati per una partita intensa, forte, loro sono veramente bravi nelle ripartenze e dovremo stare attenti". Così il difensore del Napoli Rafa Marin alla vigilia della partita contro il Villarreal. Sul cambio di modulo in difesa e il ritorno ai tre dietro, Marin ha aggiunto: "Per me è lo stesso, conta vincere e se facciamo quello per cui stiamo lavorando porteremo i tre punti a Napoli". Infine sulla posizione più arretrata di De Bruyne. "Vederlo sempre in campo mi rende felice, perché è veramente bravo e ci dà tanto a noi come squadra. Quando ha lui la palla fa bene a tutti", ha concluso.