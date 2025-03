Napoli, Lukaku: "Meglio LuLa o LuRa? Con Raspadori siamo contenti"

Intervenuto ai microfoni di Dazn dopo la vittoria ottenuta per 2-1 dal Napoli contro la Fiorentina, Romelu Lukaku sorride e manda un messaggio all'Inter e a Lautaro Martinez: "La cosa più importante è la voglia mostrata oggi, contro una Fiorentina difficile da battere. Dobbiamo continuare su questa squadra ed essere difficili da battere per chiunque. Meglio la LuLa (Lukaku-Lautaro ai tempi dell'Inter) o la LuRa (Lukaku-Raspadori)? Jack e io siamo contenti per la squadra, dobbiamo continuare così e siamo contenti per la squadra".