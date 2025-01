Napoli-Juventus, ok a tifosi bianconeri con carta fidelity

I tifosi della Juventus che hanno sottoscritto il programma di fidelizzazione della società bianconera possono assistere domani alla partita contro il Napoli al Maradona nel settore ospiti. Lo rende noto il prefetto di Napoli, Michele di Bari, comunicando quanto deciso dal GOS, Gruppo Operativo Sportivo per la Sicurezza presso la Questura, in osservanza a quanto suggerito dall'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive del Ministero dell'Interno con determinazione dello scorso gennaio 14 gennaio. Consentita inoltre la vendita dei tagliandi per tutti gli altri settori dello stadio ai residenti nella regione Campania, nonché ai sottoscrittori dei programmi di fidelizzazione sportiva "S.S. C. Napoli" ovunque residenti. Disposta infine l'implementazione dei servizi di stewarding e il rafforzamento dei servizi, anche nelle attività di prefiltraggio e filtraggio, come previsto da specifiche disposizione di settore.