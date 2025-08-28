Logo SportMediaset
Calcio

Geolier: "Decisione di cambiare speaker al Maradona presa dal Napoli"

28 Ago 2025 - 20:39

"Mi spiace leggere parole di odio nei miei confronti e nei confronti di Golden Boys per quanto riguarda la volontà del Napoli Calcio di sollevare Decibel Bellini dall'incarico di speaker. Quello che è stato proposto a Golden Boys, non a me personalmente, è di gestire la direzione artistica del matchday per la stagione appena iniziata, incarico che la società ha accolto con grande piacere vista la mia grande amicizia con tutta la squadra e le collaborazioni di questi anni. Le decisioni prese nei giorni scorsi dal Napoli Calcio nulla hanno a che vedere con me e chi lavora insieme a me". Così sul suo profilo Instagram Geolier, dopo le polemiche sorte per il cambio della voce dello stadio Maradona annunciato oggi pomeriggio dalla società di Aurelio De Laurentiis. "Vedo che la questione ha creato molta confusione, quindi per chiarezza ci tengo a ribadire che la decisione di sollevare l'incarico a Decibel Bellini è stata presa dalla società Napoli Calcio, per motivi estranei alla Golden Boys", conclude. 

