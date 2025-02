Nakata: "Io pioniere ma certe etichette non mi sono mai pesate"

"Sono arrivato in Italia a 21 anni, non avevo mai giocato all'estero, se non con la maglia della Nazionale giapponese. La Serie A, all'epoca, era il miglior campionato al mondo e attirava i calciatori più talentuosi a livello internazionale. L'esordio contro la Juventus di Zidane e Del Piero (prima giornata della stagione 1998/99, ndr) è ovviamente indimenticabile. Ricordo lo stadio gremito di turisti e giornalisti giapponesi, non ti nascondo di aver sentito una certa pressione…". Così l'ex giocatore del Perugia e della Roma Hidetoshi Nakata nel corso di una intervista alla rivista Undici in cui ripercorre la sua carriera e la sua avventura nel nostro campionato. Nakata è stato il primo giapponese a imporsi nel nostro campionato e in Europa. "Sì, sono stato un pioniere. Miura ha giocato qualche anno prima di me in Italia (con la maglia del Genova nella stagione 1994/95, ndr). All'epoca rappresentavamo un'eccezione - ha ammesso - non c'erano, a differenza di quanto avviene adesso, giocatori asiatici nei principali campionati europei. A essere sincero, però, non ho mai dato particolare importanza e rilevanza al primato. Ho sempre pensato esclusivamente a fare del mio meglio per me e la mia squadra".