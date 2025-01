Morto suicida in Ecuador il calciatore uruguaiano Mathias Acuna

L'attaccante uruguaiano Mathias Acuna, che ha giocato nel Mushuc Runa, club di prima divisione ecuadoriana, è morto ieri ad Ambato all'età di 32 anni, probabilmente a causa di un suicidio, ha annunciato il club. "Facciamo le nostre condoglianze per la morte di Mathias Acuna", ha dichiarato il club sul social network X. Luis Chango, presidente della squadra con sede ad Ambato, nelle Ande centrali, che si sta preparando a partecipare al torneo professionistico annuale che inizierà a febbraio, ha dichiarato al sito web Primicias che Mathias Acuna si è suicidato in un hotel della città, 112 km a sud della capitale Quito. "Come istituzione, daremo il nostro pieno sostegno alle procedure di rimpatrio del corpo. Tutti i membri del Mushuc Runa sono sconvolti da questa situazione", ha dichiarato. Da parte sua, la Federcalcio uruguaiana (AUF) si è detta "profondamente rattristata per la morte" di Mathias Acuna: "Facciamo le nostre condoglianze alla sua famiglia, ai suoi compagni di squadra e ai suoi amici", ha annunciato su X. Acuna era tornato in Ecuador venerdì per prepararsi con la sua squadra alla prossima stagione. Acuna era arrivato a metà dello scorso anno dal Lamia, club greco, e avrebbe dovuto giocare la Copa Sudamericana nel 2025. In patria ha giocato in club come il CA Fénix e il Montevideo Wanderers. A dicembre, il giocatore aveva scritto sui social che il tribunale uruguaiano gli aveva ordinato di indossare un braccialetto elettronico mentre era sotto inchiesta per presunti abusi nei confronti della sua ex fidanzata.