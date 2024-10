Moratti e l'inchiesta sulle curve: "Club e tesserati costretti a fare certe cose"

L'ex presidente nerazzurro, parlando a Kiss Kiss Napoli, ha anche commentato l'avvio di stagione della squadra di Antonio Conte: "Ha il carattere per ribaltare la situazione, i giocatori son buoni nonostante sembrava non lo fossero più. De Laurentiis ha fatto la scelta più intelligente. Candidata allo scudetto? Presto per dirlo, stanno facendo molto bene ma il campionato è lungo. Lukaku fa sempre i suoi gol e questo allenatore sa come farlo rendere al massimo".