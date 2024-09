Morata: "Alice e io ci siamo riconciliati, ma non tornerò da lei"

La telenovela Morata-Campello continua a tenere banco sui media. Non solo in Italia, ma anche in Spagna. Una situazione che l'attaccante del Milan vive con grande amarezza dopo le numerose attenzioni più sulla sua vita privata che sulle sue prestazioni in campo. "Morata mi ha detto di essere stufo di questo argomento, che gli scoppia la testa, che è stanco di rispondere sempre alle stesse domande - ha dichiarato il giornalista Javier de Hoyos -. Ha anche detto di essersi riconciliato a livello familiare con Alice per il bene dei figli, ma che non tornerà con lei nonostante resti la donna della sua vita e che la ami moltissimo".