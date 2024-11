Galliani blinda Nesta: "Al Monza mancano solo i gol"

"Non voglio parlare di gennaio e di mercato. Se occorreranno innesti, vedremo di provvedere. Ma dobbiamo solo pensare alle partite che mancano alla fine del girone d'andata. L'emorragia è di risultati, ma non di gioco. Nessuna squadra ci ha messo sotto. Contro il Torino potevamo già segnare nei primi minuti e probabilmente così avremmo vinto la partita. Sono fiducioso, ma giochiamo a calcio e usciremo da questa situazione. Quale può essere il clic? Servono gol, creiamo, ma tiriamo poco in porta. Dobbiamo stare calmi e sereni, Nesta ha la fiducia della società. I prossimi confronti diretti con altre squadre in lotta per la salvezza saranno importanti.

Parole che trasmettono fiducia all'evento con tutti gli sponsor alla Ford di Monza, marchio da quest'anno sulle maglie biancorosse. Presenti anche i tre portieri della rosa: Samuel Pizzignacco, Andrea Mazza e ovviamente Stefano Turati.

La proprietà è solida, la voglia di garantire un futuro in serie A al Monza va in parallelo. Un futuro che sarà ancora legato alla famiglia Berlusconi: "Non ci sono trattative in corso, la proprietà è Fininvest al 100%, i figli del Presidente sono rispettosi dell'amore che il papà ha avuto per la nostra società. Grazie alla famiglia Berlusconi" conclude Adriano Galliani.