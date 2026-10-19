Serie A, Monza-Cagliari 4-0: Juric sorride, pesante ko per Pisacane

LE STATISTICHE DI MONZA-CAGLIARI

Il Monza ha vinto un match di Serie A con almeno 4 gol di scarto per la prima volta nella sua storia.

Il Monza (sette - 2V, 1N, 4P) ha ottenuto più di quattro punti nelle prime sette gare stagionali di Serie A solo per la seconda volta nel torneo, dopo i nove del 2023/24.

Gustavo Varela (doppiette contro Sassuolo e Cagliari) è diventato il primo calciatore a realizzare più di una marcatura multipla con la maglia del Monza in Serie A.

Gustavo Varela (cinque in tre gare) è diventato il primo giocatore a segnare almeno quattro gol nelle prime tre partite casalinghe di una squadra neopromossa in Serie A da Cheick Diabaté con il Benevento: cinque reti nel 2017/18.

Gustavo Varela è diventato il primo giocatore del Monza a segnare almeno cinque gol nelle prime sei presenze in Serie A; inoltre, il portoghese (21 anni e 262 giorni) è diventato anche il più giovane a trovare cinque reti nel torneo con i brianzoli (battuto il precedente record di Daniel Maldini - che trovò il suo 5° centro in campionato in biancorosso a 22 anni e 326 giorni, alla 14ª presenza).

Gustavo Varela è diventato solo il secondo attaccante del Monza a segnare almeno un gol e a fornire almeno un assist in una singola partita di Serie A, dopo Dany Mota (1G+1A contro il Frosinone il 6 gennaio 2024).

Tra i giocatori che hanno segnato più di cinque gol nei cinque principali campionati europei in corso, solo Lamine Yamal (otto con il Barcellona – luglio 2007) e Yassir Zabiri (sette con il Racing Santander – febbraio 2005) sono più giovani di Gustavo Varela: sei con il Monza, gennaio 2005.

Dopo il 2-1 contro il Sassuolo, il Monza ha vinto due match interni di fila in Serie A per la prima volta da novembre 2022, quando sulla panchina dei brianzoli sedeva Raffaele Palladino (contro Hellas Verona e Salernitana in quel caso).

Il Monza ha vinto due delle ultime tre partite di Serie A (1P), tanti successi quanti quelli ottenuti nelle precedenti 34 (6N, 26P).

Il Monza ha vinto un match di Serie A con annesso clean sheet per la prima volta dal 3-0 in trasferta contro l’Hellas Verona del 21 ottobre 2024; l’ultimo precedente in casa nella competizione risaliva invece all’1-0 proprio contro il Cagliari del 16 marzo 2024 (rete decisiva di Daniel Maldini).

Eddy Kouadio (20 anni e 165 giorni) è diventato il difensore più giovane a trovare la via del gol in Serie A con la maglia del Monza.

Tra i difensori di questo campionato che hanno trovato la via del gol, solo Emanuele Lulli (agosto 2007) è più giovane di Eddy Kouadio (maggio 2006).

Dany Mota (assist contro Lazio e Monza) ha preso parte ad almeno un gol per due presenze consecutive di Serie A per la seconda volta in carriera, la prima dall’ottobre 2024 (rete contro la Roma e doppietta contro l’Hellas Verona).

Il Cagliari ha concesso più di tre gol in un singolo match di Serie A per la prima volta dallo 0-4 casalingo contro il Napoli del 15 settembre 2024; l’ultimo precedente in trasferta risaliva invece all’1-5 contro il Milan al Meazza dell’11 maggio 2024.