Serie A, Monza-Cagliari 4-0: Juric sorride, pesante ko per Pisacane

Il Monza stravince e sale a 7 punti in classifica. I brianzoli battono il Cagliari 4-0 in una partita giocata molto bene e indirizzata già a cavallo tra primo e secondo tempo. A sbloccare il match è Kouadio al 39’ in contropiede, poi a inizio ripresa Varela trova il 2-0. Al 66’ arriva anche il secondo gol di Robinson in stagione, prima del definitivo 4-0 ancora con Varela. Crolla il Cagliari, che incappa nella seconda sconfitta in A.
LA PARTITA
Arriva dunque la seconda vittoria in campionato per Juric e i suoi, che salgono a 7 punti in classifica e guadagnano un piccolo margine sulla zona retrocessione. L’inizio del match è molto equilibrato, ma tra il 20’ e il 26’ il Cagliari sfiora due volte il vantaggio: Tornqvist anticipa prima Nzola e poi Mendy. Al 39’, nonostante l’apparente controllo dei rossoblù, è il Monza a passare in vantaggio: Maldini perde palla, Mota lancia Kouadio in profondità e il difensore italiano batte Caprile con un bel destro. La prima frazione si chiude sull’1-0 per la squadra di Juric, brava a sfruttare l’unica vera occasione a disposizione.
Nella ripresa i brianzoli entrano molto meglio in campo, e Varela trova il quinto gol in campionato, il settimo in stagione con un bel destro a incrociare su assist di Ondoa al 47’. I rossoblù calano ulteriormente, e al 66’ ecco il 3-0, questa volta con Robinson, che sfrutta l’assist di Varela – e le praterie concesse dal Cagliari – per chiudere il match. Match che si chiude ancor di più al 79’, quando sul palo di Robinson il centravanti portoghese è il più veloce di tutti a concludere in rete. Sono 6 i gol di Varela in campionato, sempre più trascinatore dei suoi. Brusca frenata per la squadra di Pisacane, che non perdeva da fine agosto.
IL TABELLINO
MONZA (3-4-2-1): Törnqvist 7; Kouadio 7,5(36’ s.t. Bakoune s.v.), Goglichidze 6,5, Carboni 6,5; Birindelli 6,5, Foe Ondoa 7, Akinsanmiro 7 (36’ s.t. Folorunsho s.v.), Mangas 6,5; Mota 7 (19’ s.t. Colpani 6,5), Robinson 7,5 (42’ s.t. Forson s.v.); Varela 8(36’ s.t. Cutrone s.v.). Allenatore: Ivan Juric 7,5
CAGLIARI (4-3-1-2): Caprile 5,5; Zé Pedro 5 (22’ s.t. Sugawara 5,5), Mina 4,5, Rodriguez 4,5, Obert 4,5; Adopo 4, Winks 4,5 (36’ s.t. Liteta s.v.), Romano 5 (36’ s.t. Deiola s.v.); Maldini 5(22’ s.t. Carlos 5,5); Mendy 5, Nzola 4,5 (8’ s.t. Fadera 5,5). Allenatore: Fabio Pisacane 5
ARBITRO: Calzavara
MARCATORI: 39’ Kouadio (M), 47’ e 79’ Varela (M), 66’ Robinson (M)
AMMONITI: Winks (C), Birindelli (M), Fadera (C)
LE STATISTICHE DI MONZA-CAGLIARI
Il Monza ha vinto un match di Serie A con almeno 4 gol di scarto per la prima volta nella sua storia.
Il Monza (sette - 2V, 1N, 4P) ha ottenuto più di quattro punti nelle prime sette gare stagionali di Serie A solo per la seconda volta nel torneo, dopo i nove del 2023/24.
Gustavo Varela (doppiette contro Sassuolo e Cagliari) è diventato il primo calciatore a realizzare più di una marcatura multipla con la maglia del Monza in Serie A.
Gustavo Varela (cinque in tre gare) è diventato il primo giocatore a segnare almeno quattro gol nelle prime tre partite casalinghe di una squadra neopromossa in Serie A da Cheick Diabaté con il Benevento: cinque reti nel 2017/18.
Gustavo Varela è diventato il primo giocatore del Monza a segnare almeno cinque gol nelle prime sei presenze in Serie A; inoltre, il portoghese (21 anni e 262 giorni) è diventato anche il più giovane a trovare cinque reti nel torneo con i brianzoli (battuto il precedente record di Daniel Maldini - che trovò il suo 5° centro in campionato in biancorosso a 22 anni e 326 giorni, alla 14ª presenza).
Gustavo Varela è diventato solo il secondo attaccante del Monza a segnare almeno un gol e a fornire almeno un assist in una singola partita di Serie A, dopo Dany Mota (1G+1A contro il Frosinone il 6 gennaio 2024).
Tra i giocatori che hanno segnato più di cinque gol nei cinque principali campionati europei in corso, solo Lamine Yamal (otto con il Barcellona – luglio 2007) e Yassir Zabiri (sette con il Racing Santander – febbraio 2005) sono più giovani di Gustavo Varela: sei con il Monza, gennaio 2005.
Dopo il 2-1 contro il Sassuolo, il Monza ha vinto due match interni di fila in Serie A per la prima volta da novembre 2022, quando sulla panchina dei brianzoli sedeva Raffaele Palladino (contro Hellas Verona e Salernitana in quel caso).
Il Monza ha vinto due delle ultime tre partite di Serie A (1P), tanti successi quanti quelli ottenuti nelle precedenti 34 (6N, 26P).
Il Monza ha vinto un match di Serie A con annesso clean sheet per la prima volta dal 3-0 in trasferta contro l’Hellas Verona del 21 ottobre 2024; l’ultimo precedente in casa nella competizione risaliva invece all’1-0 proprio contro il Cagliari del 16 marzo 2024 (rete decisiva di Daniel Maldini).
Eddy Kouadio (20 anni e 165 giorni) è diventato il difensore più giovane a trovare la via del gol in Serie A con la maglia del Monza.
Tra i difensori di questo campionato che hanno trovato la via del gol, solo Emanuele Lulli (agosto 2007) è più giovane di Eddy Kouadio (maggio 2006).
Dany Mota (assist contro Lazio e Monza) ha preso parte ad almeno un gol per due presenze consecutive di Serie A per la seconda volta in carriera, la prima dall’ottobre 2024 (rete contro la Roma e doppietta contro l’Hellas Verona).
Il Cagliari ha concesso più di tre gol in un singolo match di Serie A per la prima volta dallo 0-4 casalingo contro il Napoli del 15 settembre 2024; l’ultimo precedente in trasferta risaliva invece all’1-5 contro il Milan al Meazza dell’11 maggio 2024.