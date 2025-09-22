Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

Montella: "Felice per Pellegrini, il cammino della Roma è quello giusto"

22 Set 2025 - 11:04
© Getty Images

© Getty Images

"Come tutti i derby è stata una partita bloccata, risolta poi da un episodio. Sono particolarmente felice per Lorenzo Pellegrini. L'ho avuto nei ragazzini della Roma quando ho iniziato ad allenare: è un ragazzo eccezionale e tifoso della Roma. Talvolta è criticato ma è uno di quei centrocampisti che ha nel dna il gol. Il secondo tempo è stato sofferto, ma la Roma è in costruzione con le idee del nuovo allenatore. Il cammino è quello giusto". Così Vincenzo Montella, attuale ct della Turchia ed ex attaccante della Roma, ospite di Radio Anch'io Sport su Rai Radio 1, sulla stracittadina di ieri vinta dalla Roma di Gasperini. "Milan da scudetto? Sarà una bella lotta. Allegri è esperto, pragmatico, capace. Il Milan sta tornando a essere altamente competitivo. Non tralascerei neanche l'Inter, è una squadra che numericamente può dare fastidio. Il Napoli si è rinforzato: ha la Champions, che porta via energie ma anche esperienza e consapevolezza - ha concluso - Mi auguro che possa essere un campionato incerto fino alla fine". 

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

02:17
DICH PELLEGRINI POST DERBY 21/9 DICH

Luca Pellegrini: "Abbiamo creato tanto, siamo stati sfortunati "

02:07
MCH BOCA JUNIORS-CENTRAL CORDOBA MCH

Boca Juniors, arriva un pareggio beffa

00:19
MCH DORTMUND-WOLFSBURG 1-0 MCH

Il gran tiro di Adeyemi stende il Wolfsburg

00:34
Chivu: "Importante saper soffrire"

Chivu: "Importante saper soffrire"

00:45
Cremonese-Parma 0-0: gli highlights

Cremonese-Parma 0-0: gli highlights

02:07
Lazio-Roma 0-1: gli highlights

Lazio-Roma 0-1: gli highlights

01:09
Torino-Atalanta 0-3: gli highlights

Torino-Atalanta 0-3: gli highlights

01:11
Fiorentina-Como 1-2: gli highlights

Fiorentina-Como 1-2: gli highlights

03:06
Inter-Sassuolo 2-1: gli highlights

Inter-Sassuolo 2-1: gli highlights

02:00
Cheddira: "Partita decisa dagli episodi"

Cheddira: "Partita decisa dagli episodi"

02:14
Grosso: "Rigore per noi? Se l'arbitro avesse avuto più coraggio..."

Grosso: "Rigore per noi? Se l'arbitro avesse avuto più coraggio..."

02:19
Marotta: "Lo stadio è un'emergenza"

Marotta: "Lo stadio è un'emergenza"

02:13
Carlos Augusto: "Vittoria importante"

Carlos Augusto: "Vittoria importante"

01:33
MCH AZ FEYENOORD OK MCH

Il Feyenoord pareggia 3-3 con l'AZ Alkmaar, l'allungo in testa sfuma al 97'

01:29
MCH PSV-AJAX 2-2 MCH

Tra PSV e Ajax finisce 2-2, i lancieri salvati da Gloukh all'88'

02:17
DICH PELLEGRINI POST DERBY 21/9 DICH

Luca Pellegrini: "Abbiamo creato tanto, siamo stati sfortunati "

I più visti di Calcio

DICH TUDOR VS CALENDARIO DA MIX VERONA-JUVE DICH

Tudor, attacco al calendario: "Noi 3 partite in 7 giorni, il Napoli..."

DICH TONI SU JUVE / DI GREGORIO / VLAHOVIC 19/09 SRV

Toni: "Nessuno come Vlahovic in area. Di Gregorio? Non tutta colpa sua"

DICH CRISTANTE POST DERBY 21/9 DICH

Cristante: "Vittoria fondamentale per noi. Pellegrini se lo meritava"

DICH TUDOR VS ARBITRI DA MIX VERONA-JUVE DICH

Tudor è una furia: "Un rigore così lo può dare solo chi non ha giocato al calcio"

MCH GOL IHATTAREN 21/9 MCH

Ricordate Ihattaren? L'ex Juve e Samp abbatte l'FC Utrecht

Sarri contro Gasperini

Sarri contro Gasperini

Calcio ora per ora
Vedi tutti
12:04
Nella notte striscioni a Torino 'Cairo vattene'
11:40
Pisa, oggi gli esami di Stengs: si teme un lungo stop
11:04
Montella: "Felice per Pellegrini, il cammino della Roma è quello giusto"
11:00
San Siro, Marotta: "Siamo preoccupati, rischiamo di lasciare Milano"
10:22
Europa League: Nizza-Roma, arbitra lo spagnolo Munuera