Montella: "Felice per Pellegrini, il cammino della Roma è quello giusto"

"Come tutti i derby è stata una partita bloccata, risolta poi da un episodio. Sono particolarmente felice per Lorenzo Pellegrini. L'ho avuto nei ragazzini della Roma quando ho iniziato ad allenare: è un ragazzo eccezionale e tifoso della Roma. Talvolta è criticato ma è uno di quei centrocampisti che ha nel dna il gol. Il secondo tempo è stato sofferto, ma la Roma è in costruzione con le idee del nuovo allenatore. Il cammino è quello giusto". Così Vincenzo Montella, attuale ct della Turchia ed ex attaccante della Roma, ospite di Radio Anch'io Sport su Rai Radio 1, sulla stracittadina di ieri vinta dalla Roma di Gasperini. "Milan da scudetto? Sarà una bella lotta. Allegri è esperto, pragmatico, capace. Il Milan sta tornando a essere altamente competitivo. Non tralascerei neanche l'Inter, è una squadra che numericamente può dare fastidio. Il Napoli si è rinforzato: ha la Champions, che porta via energie ma anche esperienza e consapevolezza - ha concluso - Mi auguro che possa essere un campionato incerto fino alla fine".