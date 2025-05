Mondiali U17, Italia nel girone con Qatar, Sudafrica e Bolivia

Sguardo a Doha, testa a Durazzo. La Nazionale Under 17 del tecnico Massimiliano Favo, campione d'Europa in carica, ha seguito da remoto il sorteggio del Mondiale di categoria, in programma dal 3 al 27 novembre in Qatar. Un momento simbolico, alla vigilia della terza e ultima partita del Gruppo B della fase a gironi dell'Europeo contro il Belgio, in calendario domani (ore 20.30, diretta streaming su RaiPlay e Uefa TV) allo Stadio 'Niko Dovana', che proietta gli Azzurrini verso un'altra esperienza da sogno. L'Italia è stata sorteggiata nel Gruppo A, dove affronterà i padroni di casa del Qatar, il Sudafrica e la Bolivia.