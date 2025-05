Venezia, Di Francesco: "Dispiace per i tifosi. Futuro? Ne parleremo in settimana"

Eusebio Di Francesco ha commentato così la retrocessione del suo Veneiza: "Il dispiacere è veramente grande per non aver raggiunto una salvezza di fronte ad un pubblico veramente grande. Hanno visto una squadra che ha lottato fino all'ultimo per farcela. Anche oggi abbiamo fatto una grande gara, pagando poi delle piccole ingenuità. Futuro? Mi è successo anche l'anno scorso. Personalmente un pizzico di fortuna in più non guasterebbe. Ci vuole anche quella: grande parata di Di Gregorio, poi calcio d'angolo nostro, contropiede e prendiamo gol. Sul futuro: ho bisogno di staccare, veramente ci ho messo grandissimo impegno come ho sempre fatto nella mia vita di uomo e come professionista. A livello umano ho trovato un gruppo straordinario, ci incontreremo in settimana. Siamo tutti un po' abbacchiati".