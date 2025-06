Mondiale U.17 donne, Italia in girone con Brasile, Costa Rica e Marocco

Per la prima volta il Mondiale femminile Under 17 sarà a 24 squadre: un allargamento, considerando che le precedenti otto edizioni hanno visto la partecipazione di 16 Nazionali di categoria. Le prime due squadre di ogni girone, oltre alle migliori quattro terze classificate sui complessivi sei raggruppamenti, si qualificheranno per la fase a eliminazione diretta che comincerà dagli ottavi di finale. La Corea del Nord - inserita nel raggruppamento B insieme a Messico, Camerun e alle recenti campionesse d'Europa dei Paesi Bassi - è la Nazionale campione in carica, avendo vinto l'edizione 2024 in Repubblica Dominicana, ed è anche la Nazionale con più titoli in assoluto nella competizione, con tre allori iridati. L'Italia si è qualificata al Mondiale grazie alla semifinale raggiunta all'ultima edizione degli Europei di categoria, disputati a maggio nelle Isole Faroe. Le Azzurrine guidate da Selena Mazzantini sono una delle cinque Nazionali del Vecchio Continente a partecipare alla Coppa del mondo, insieme a Paesi Bassi, Norvegia, Francia e Spagna.