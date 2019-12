Paquetá, show in Brasile: tunnel, scavetto e gol

Nel Milan non sta brillando, ma sulle qualità tecniche di Lucas Paquetà da sempre i dubbi sono pochi. E per rinfrescare a tutti un po' la memoria, il rossonero ha approfittato delle vacanze in Brasile e di una partita tra ex stelle del Flamengo. Un'occasione divertente per rivedere vecchi amici e mettere in mostra il meglio del repertorio. Tanti "sombreri" e un gol realizzato grazie a una magia con tanto di tunnel e scavetto davanti al portiere. Certi numeri non si dimenticano mai. Soprattutto quando si dà del tu al pallone.