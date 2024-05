Milan, Pioli ai saluti: "Avete messo il fuoco nel mio cuore, non vi dimenticherò"

MILAN

"Abbiamo perso e abbiamo sofferto insieme. Abbiamo vinto e abbiamo gioito insieme. Futuro? Novità in dieci giorni. Sto studiando inglese..."

Milan: San Siro saluta Pioli, Giroud e Kjaer



























































1 di 31 © Getty Images SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © Getty Images

© Getty Images

© X MilanPosts

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images 1 di 31 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Dopo il pareggio con la Salernitana, Stefano Pioli ha salutato il popolo rossonero dopo aver guidato il Milan per l'ultima volta. "È la serata dei ringraziamenti e quindi comincio ringraziando le persone che mi hanno voluto qui, mi hanno sostenuto e mi han dato la possibilità di allenare un club fantastico - ha detto il tecnico con gli occhi lucidi tra gli applausi di San Siro -. Grazie alla proprietà, a tutti i dipendenti di Casa Milan e di Milanello, al mio staff che ha fatto un grande lavoro e ai miei giocatori che sono speciali". Poi un accenno al futuro: "Voglio fare qualcosa di speciale come successo qui, tra 10-15 giorni potrebbero esserci novità. Sto studiando inglese...".

"Poi grazie a tutti i tifosi, siete stati tantissimi e ci avete stimolato e dato un'energia incredibile che abbiamo cercato di mettere sul campo - ha aggiunto il tecnico rossonero mentre tutto San Siro canta 'Pioli is on fire' -. Abbiamo perso e abbiamo sofferto insieme. Abbiamo vinto e abbiamo gioito insieme. Le emozioni che abbiamo vissuto ci rimarranno dentro. Avete messo il fuoco nel mio cuore e rimarrà sempre accesso. Non vi dimenticherò mai"

LE PAROLE DI PIOLI DOPO LA PARTITA

"Tante emozioni e tanta riconoscenza e gratitudine per il club, i dirigenti e soprattutto per i miei giocatori a cui ho sempre ripetuto di essere un gruppo speciale perché non si sono mai voltati dall'altra parte. Erano giovani e sono diventati un gruppo maturo e forte" così Pioli a Dazn. Poi, sui tifosi: "Qui ho vissuto emozioni che capitano poche volte in una carriera da allenatore grazie a loro, quello che abbiamo fatto lo abbiamo fatto perché siamo sempre rimasti uniti". E il futuro? "Voglio cercare di costruire ancora qualcosa di speciale come fatto al Milan, esigo tanto da me e so cosa devo pretendere da un club e dai giocatori. Il mio agente nelle ultime settimane mi chiamava ma gli ho detto di attendere prima l'ultima partita in rossonero, nei prossimi 10-15 giorni potrebbero esserci novità ma devo trovare qualcosa che mi stimoli. Sto studiando l'inglese, potrebbe essere il momento giusto (per allenare all'estero, ndr). Non mi sento stanco".

Vedi anche Serie A Serie A, Milan-Salernitana 3-3: Simy e Sambia replicano a Leao, Giroud e Calabria