Milan, Ibra incontra Berlusconi: "La potenza fa la storia"

Zlatan Ibrahimovic morde il freno e, dopo l'operazione al ginocchio, continua la riabilitazione in vista del rientro in campo previsto per la prima gara di campionato a Genova contro la Sampdoria. Nel frattempo il campione svedese ha incontrato Silvio Berlusconi. "La potenza non fa le cose giuste. Fa solo la storia", ha scritto l'attaccante del Milan sul suo profilo Twitter pubblicando una foto che lo ritrae sorridente insieme all'ex presidente rossonero.

twitter