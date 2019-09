Milan, Bennacer: "Derby primo grande test, dobbiamo vincere". Donnarumma: "E' il massimo"

VERSO IL DERBY

"Il derby per i nostri tifosi magari è più importante, ma per noi è una gara da tre punti. Milan-Inter è una partita che tutti i calciatori vorrebbero giocare". Il centrocampista del Milan Ismaël Bennacer è pronto per la sua prima sfida ai nerazzurri. "Non si può dire che c'è una squadra più forte dell'altra, vediamo sul campo. Dobbiamo vincere perché questa partita è il primo grande test, l'Inter è una grande squadra e vediamo cosa faremo".

"È stato tutto velocissimo, stiamo lavorando e crescendo. Io sono contento, per me è una grande sfida - ha proseguito l'algerino - Non ci sono rimasto male per la panchina di Verona, è normale. Io sono a disposizione, sono un giocatore nuovo e devo lavorare. Biglia è tornato, è un grande giocatore e devo imparare tanto da lui". "Nei derby si va oltre a tutto, è una partita a sè, si prepara da sola, dà molta carica e molta emozione giocarla. E' una soddisfazione unica giocare il derby, è molto molto bello. Vincerlo è ancora piu' bello, era il mio secondo derby, il primo era il trofeo Berlusconi. Vincere il primo derby di campionato mi ha dato una grande emozione". Sono le parole di Gigio Donnarumma ai microfoni di Dazn sul derby di sabato sera. Il portiere del Milan elogia il collega Handanovic ("è un bravissimo ragazzo e un grandissimo portiere, di lui mi piace tanto l'attacco palla"), sogna di "riuscire a raggiungere gli obiettivi con il Milan" e "ringrazia" Boban per le belle parole.

Per Paolo Maldini il derby vissuto da dirigente è più stressante: "La differenza è enorme, non c'è partita. Se non giochi ti prepari per vederla e a livello di stress è molto più impattante", ha detto il dt rossonero. "E' sempre una grande emozione, ma grazie a Dio l'importanza di questo derby non è superiore all'importanza di vincere qualcosa nella stagione. In altre città il derby è più importante perché le due squadre non sono arrivate a obiettivi ancora più alti rispetto a una partita singola",

