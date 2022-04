Milan, Tonali: "Il gol nel recupero è un'emozione che non scorderò mai"

Se potrà essere, a conti fatti, il gol dello scudetto rossonero lo capiremo certo più avanti. Va da sé che il tocco sotto porta che ha regalato al Milan il successo contro la Lazio, può ora indirizzare la volata con l'Inter. Per Tonali, rossonero dalla testa ai piedi, è una gioia immessa: "Non so se sia l'emozione più grande della mia carriera, tutti i gol col Milan lo sono, ma questa sicuramente è un'emozione che non scorderò mai". Il centrocampista rossonero, intervistato da Dazn, si toglie anche qualche sassolino dalle scarpe: "Siamo un grande gruppo, siamo primi senza che nessuno quasi lo riconosca, ma noi ci crediamo. E con noi i nostri fantastici tifosi".

Getty Images